بمقاطع صوتية.. فتيات يتحدّين الرجال في وسم اكتب بيت شعر تحبه

علي القحطاني(صدى):

دخل العديد من المواطنين والمواطنات في سباق عبر وسم اكتب بيت شعر تحبّه حيث سعى كلٌّ منهم للاستشهاد بما يعبر عن مكنون نفسه في هذه اللحظة.

وتفوق الإناث على الرجال حيث استعانت الكثير من المغردات بمقاطع صوتية لأبياتهن المفضلة فيما كان الشعر العاطفي وشعر الغزل هو الغالب في كل الاستشهادات.

وكان سفير المملكة لدى الإمارات الكاتب والإعلامي تركي الدخيل قال أبيات من إحدى قصائد دِعْبِل بن رَزِين الخُزاعِيّ جاء فيها:

إِن الْكِرَامَ إِذا مَا أسهَلوا ذَكرُوا

من كَانَ يألَفُهُم فِي الموطنِ الخشنِ

واستعارت شوق أبيات سعد بن جدلان التي يقول فيها:

إذا انشدوك الناس احرص على الميم

ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مادري !