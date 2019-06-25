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أعلى درجات حرارة في المملكة.. الدمام تواصل الارتفاع

أعلى درجات حرارة في المملكة.. الدمام تواصل الارتفاع
الرياض(صدى):

واصلت منطقة الدمام، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى درجات حرارة في المملكة، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأعلنت ” الأرصاد ” عن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم الثلاثاء في مختلف مناطق المملكة، لافتة إلى أن 5 مناطق سجلوا أعلى درجات حرارة على مدار اليوم.

وأوضحت أن المناطق هم ” الدمام، الخرج، الأحساء، القيصومة، وعرعر ” ، إذ خرجت منطقة الظهران من قائمة أعلى درجات حرارة في المملكة بينما واصلت باقي المناطق في الارتفاع.

وأضافت أن درجات الحرارة في ” الدمام والأحساء ” بلغت 47 درجة مئوية، بينما جاءت درجة الحرارة ” الخرج ” 46 درجة مئوية، وارتفعت درجات الحرارة في ” عرعر والقيصومة ” من 44 درجة مئوية أمس إلى 45 درجة مئوية اليوم.

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