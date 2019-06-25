المملكة تؤكد: موقفنا تجاه قضية فلسطين راسخ

علي القحطاني(صدى):

أكدت من جديد المملكة على أن موقفها تجاه القضية الفلسطينية راسخًا وحلها وفق مبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت المملكة إنها تدعم جميع الجهود الدولية التي تستهدف ازدهار المنطقة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

وجاء ذلم خلال مشاركة المملكة في ورشة عمل “السلام من أجل الازدهار” التي تنظمها البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة بوفد برئاسة وزير المالية محمد الجدعان.