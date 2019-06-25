تصميم تخيلي لسيارة تويوتا سوبرا

أميرة خالد(صدى):

كشف Kolesa.ru عن عرض تخيلي جديد لسيارة تويوتا سوبرا باعتبارها سيارة سيدان ذات أربعة أبواب.

وأوضح العرض التخيلي، تسبُّب الأبواب الجديدة في زيادة طول السيارة، دون حدوث أي اختلاف في نسبتها العريقة، وتبدو المقاعد الخلفية صغيرة، خاصة مع وجود هذا السقف المائل.

وتصبح سوبرا في نفس طول BMW الفئة الرابعة جران كوبيه، مع إضافة البابين الخلفيين والمقاعد الخلفية للسيارة، ما سيزيد من جاذبيتها للجماهير.

يذكر أن احتمالية وجود سيارة سوبرا ذات الأربعة أبواب في الوقت الحالي صغيرة جداً، إذ أوقفت تويوتا إنتاج سيارتها الايقونية في أوائل الالفينيات.