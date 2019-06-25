تعليم الشمالية: إخلاء طرف المعلمين والمعلمات عبر ” فارس “

علي القحطاني(صدى):

أوضحت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، أن إخلاء طرف المعلمين والمعلمات المنقولين بحركتي النقل الداخلي والخارجي، يتم اعتماده عن طريق ” فارس ” .

وأشارت في تنويه أصدرته اليوم الثلاثاء، إلى أنه يتم اعتماد مباشرة المنقولين والمنقولات بالحركة في المدارس الجديدة، عن طريق ” فارس ” ، وذلك بدءًا من المباشرة الفعلية بالمدارس مع عودة المعلمين والمعلمات.

وكشفت الإدارة، أن إخلاء طرف قادة المدارس المنقولين والمنقولات بالحركة، لا يتم عبر ” فارس ” ؛ إلا بعد التأكد من إخلاء جميع المنقولين والمنقولات لديهم عن طرق ” فارس ” ؛ وذلك لارتباط المعلمين والمعلمات بهم بنظام فارس وحتى لا تتعثر عملية الإخلاء للمعلمين المنقولين والمعلمات المنقولات من مدارسهم.

وشددت على عدم تعطيل أي إخلاء طرف لكل من صدر لهم نقل، وفقًا لنتيجة حركتي النقل الداخلي والخارجي.