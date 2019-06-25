في ذكرى وفاة مايكل جاكسون الـ10.. سر وضع نعشه الذهبي في الخرسانة

واشنطن(صدى):

فتحت ذكرى وفاة مايكل جاكسون الـ10 التي تحل اليوم الثلاثاء، أبواب التساؤل حول سبب وضع جثته في تابوت ذهبي وسط كتلة من الخرسانة.

وبالتزامن مع ذكرى وفاة مايكل جاكسون الـ10، أكدت عدة مصادر أنه تم وضع جثته في نعش ذهبي محاط بالخرسانة؛ لشعور عائلته بالقلق الشديد على جثته من لصوص القبور.

وأكد شقيق مايكل جاكسون نجم البوب العالمي، أن نعشه تكلف نحو 23 ألف دولار أمريكي، لافتًا إلى أنه تم وضعه في النعش الذهبي، مرتديًا زيًا كاملًا كما كان يصعد على المسرح.

كما تم تزويده ببعض متعلقاته الخاصة بعالمه الموسيقي وقفازاته البيضاء، وشعر مستعار ليصل إلى الكتف، بالإضافة إلى وضع خبير بعض مستحضرات التجميل على وجهه؛ حتى يبدو متألقًا كأنه ذاهب للعرض الأخير.

وللحفاظ على حماية النعش بشكل أكبر، وضعت عائلة جاكسون كاميرات مراقبة مغلقة مرتبطة بأجهزة استشعار؛ لإطلاق صافرة تحذير في حال وجود لصوص داخل القبر الواقع في فورست لون ميموريال بارك في غليندال شمال لوس أنجلوس.