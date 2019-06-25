سارة المدني تسيطر على محرك البحث جوجل بزواجها

أميرة خالد(صدى):

تصدرت مصممة الأزياء سارة المدني، قائمة البحث على جوجل، عقب نبأ زواجها، والذي جاء بشكل مفاجيء وصادم للجمهور.

وشهدت الساعات المضاية تسريب عدد من صور للحفل الذي أقيم في فندق ” ريكسوس أبوظبي ” بحسب التقاليد الباكستانية.

وتزوجت مصممة الأزياء سارة المدني من عريس وسيم للغاية مما أدى إلى تفاعل كبير من قبل الجمهور،بينما ارتدت سارة فستان زفاف من تصميم العالمي فراز منان.

وارتدى العريس الوسيم الزي الذي عادة ما يرتديه الهنود في حفلات زفافهم.