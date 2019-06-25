” السرير ” يحتوي على فطريات قد تسبب لك الأمراض
كشفت دراسات أن ” السرير ” يحتوي على العديد من الملوثات والبكتيريا والفطريات، والمواد المثيرة للحساسية التي لا يمكنك رؤيتها وهو الأمر الذي قد يسبب لك المرض؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض ماهية البكتريا التي تسكن ” الأسِرَّة ” .
– عث الغبار
يسبب ” عث الغبار ” الشعور بالانزعاج لجميع الأشخاص، والحل هو التخلص من السجاد أو تنظيفه وتنظيف الأرضيات.
– العفن والفطريات
يسكن ” السرير ” العفن والفطريات والبكتيريا، والحل هو وضع جهاز لتنقية الهواء بجوار السرير.
– مخلفات الحيوانات الأليفة
حيث يتساقط ” وبره، بوله، أو لعابه ” على السرير الذي تنام عليه، والحل هو تنظيف المراتب والوسائد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
– التعرق بقوة
يتعرق الأشخاص على السرير بمقدار 26 غالوناً سنوياً، والحل غسل الفراش بماء ساخن على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76308 ] نشر منذ 2 ساعتين
معلومات وقائيه ممتازه ,,