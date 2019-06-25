” السرير ” يحتوي على فطريات قد تسبب لك الأمراض

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسات أن ” السرير ” يحتوي على العديد من الملوثات والبكتيريا والفطريات، والمواد المثيرة للحساسية التي لا يمكنك رؤيتها وهو الأمر الذي قد يسبب لك المرض؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض ماهية البكتريا التي تسكن ” الأسِرَّة ” .

– عث الغبار

يسبب ” عث الغبار ” الشعور بالانزعاج لجميع الأشخاص، والحل هو التخلص من السجاد أو تنظيفه وتنظيف الأرضيات.

– العفن والفطريات

يسكن ” السرير ” العفن والفطريات والبكتيريا، والحل هو وضع جهاز لتنقية الهواء بجوار السرير.

– مخلفات الحيوانات الأليفة

حيث يتساقط ” وبره، بوله، أو لعابه ” على السرير الذي تنام عليه، والحل هو تنظيف المراتب والوسائد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

– التعرق بقوة

يتعرق الأشخاص على السرير بمقدار 26 غالوناً سنوياً، والحل غسل الفراش بماء ساخن على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.