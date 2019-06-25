العثور على جثتي امرأة وطفلة بمنزل شعبي في جدة

نايف السالم(صدى):

عثر مركز شرطة النزهة بـ ” جدة ” على جثتي امرأة وطفلة عمرها أربع سنوات داخل منزل شعبي بحي ” الربوة ” ، والعثور على طفلة أخرى على قيد الحياة.

وعن التفاصيل، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا بانبعاث رائحة من منزل شعبي تسكن فيه امرأة وطفلان، وتم فتح باب المنزل والعثور على جثة امرأة تبلغ 50 عاماً وبجوارها جثة طفلة.

فيما قام الهلال الأحمر بالكشف على الطفلة الأخرى، وتبين عدم وجود آثار عنف أومقاومة.

وقامت الأدلة الجنائية بشرطة جدة بمباشرة الموقع؛ وذلك لرفع البصمات ومعرفة هوية المتوفيتين ومعرفة مسببات للوفاة.