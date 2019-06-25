أمير الحدود الشمالية يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

سلطان الهوير(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور يوسف بن محمد السعيد يرافقه وكيل الوزارة الدكتور محمد بن عقيل، ومدير الفرع بالمنطقة مطارد العنزي والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في مستهل اللقاء بمعالي نائب وزير الشؤون الإسلامية, متمنياً له التوفيق في المهام والأعمال المناطة به خلال الزيارة.

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بالجهود والخدمات التي يقدمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية بكل ما يتعلق بخدمة بيوت الله من أعمال الإنشاء والترميم والصيانة، وما يقام بها من البرامج دعوية وإرشادية من خلال المحاضرات والكلمات الدعوية والندوات والدروس العلمية في المساجد والجوامع.

وأبدى سموه رغبته بتكثيف برامج التوعية بسماحة الدين الإسلامي ووسطيته ومفهوم الاعتدال الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وكذلك توعية وحث الشباب على تنمية وتطوير معارفهم ومهاراتهم والإخلاص بالعمل وإتقانه ليكونوا سواعد بناء وتطوير لوطنهم للمزيد من التقدم والرخاء والمشاركة في بناء الحضارة الانسانية.

من جهته أعرب معالي السعيد عن سعادته بالزيارة ولقاء سمو أمير المنطقة, وما استمع إليه من توجيهات, مبرزاً ما يحظى به الفرع من متابعة من سموه و دعم ومؤازرة لجهود الوزارة في المنطقة، والمكاتب التعاونية، ومراكز الدعوة والإرشاد، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم .