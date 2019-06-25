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وزارة الشؤون الإسلامية تدعو المتقدمين لوظائفها لاستكمال الإجراءات

وزارة الشؤون الإسلامية تدعو المتقدمين لوظائفها لاستكمال الإجراءات
فاطمة المالكي(صدى):

وجهت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، المتقدمين لوظائفها الشاغرة، لاستكمال الإجراءات وفق ما تم إرساله لهم على البريد الإلكتروني.

حيث أعلنت الوزارة سابقًا عن توفر وظائف في مجال (الدعوة، مراقبي المساجد، حراس الأمن)، للسعوديين والسعوديات.

وأوضحت أنه يمكن التقديم على هذه الوظائف بإرسال السيرة الذاتية مع تحديد المدينة التي يراد العمل بها على البريد الإلكتروني [email protected]، علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 24 شوال الجاري.

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