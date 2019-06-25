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بالفيديو.. أحدث سيارة كروس تغزو الأسواق بمواصفات خارقة

بالفيديو.. أحدث سيارة كروس تغزو الأسواق بمواصفات خارقة
بكين(صدى):

رفعت شركة JAC الصينية الستار الستار عن سيارتها الجديدة JAC S3 بعد أن حققت موديلاتها السابقة انتشار واسع .

وتتميز السيارة الجديدة بتصميم فريد يتميز بروح عصرية مع مصابيح غريبة الشكل وواجهة على شكل حرف X .

وتتسع السيارة لـ 5 ركاب ، مع واجهة قيادية متطورة للتحكم بأنظمة المالتيميديا ، إذ يمكنها التعامل مع مختلف الأجهزة الذكية ، فضلاً عن أنظمة التحكم الأوتوماتيكية في السرعة والدفع ووضعيات المقاعد .

أما المحركات فهي نوعان ، أحدهما بسعة 1.5 لتر وعزم 115 حصان ، والآخر بسعة 1.6 لتر وعزم 120 حصان ، وعلب سرعة أوتوماتيكية تضم 6 مراحل .


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