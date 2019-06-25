سامسونج تستعد لزيارة ولي العهد لكوريا الجنوبية

سول(صدى):

كشف لي جاي يونج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تستعد لعقد اجتماع مهم مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك من خلال استعراض وفحص مشاريع الشركات التابعة لسامسونج في الشرق الأوسط.

وفي السياق نفسه، يعقد نائب مدير سامسونج في الوقت الحالي العديد من الاجتماعات التحضيرية مع رئيسي الفرع الهندسي للشركة وسامسونج C&T، وذلك أثناء زيارته لمقر الشركات التابعة في جنوب شرق سيول.

وأكد لي يونج إن سامسونج بحاجة إلى تحديد المجالات التي يمكن أن تتفوق فيها والتي تتوافق أيضًا مع خطط الأعمال المستقبلية لدول الشرق الأوسط، ويجب أن تسعى على الفور إلى اتخاذ تدابير تعاونية.