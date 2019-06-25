بعد مرور عام على قيادة النساء.. تجربة جديدة منحت الثقة للمرأة السعودية

عادل الحربي(صدى):

تستمر المرأة السعودية في جني ثمار قرار السماح لهن بـ ” قيادة السيارة ” ؛ حيث تستمر الفرحة بالمملكة بهذه القرار على الرغم من مضي عام على بدء تطبيق الأمر الملكي بالسماح للسعوديات بقيادة السيارة.

وفي هذا السياق، صرحت عدد من النساء بعد مرور عام على القيادة لـ ” العربية . نت ” ، بأن هذه التجربة الجديدة قد زادت من ثقتهن بأنفسهن، وخلال هذا العام لا يوجد حوادث مرورية تذكر لسيدات.

كما أوضحوا أن النظرة العامة تجاه الفكرة استقرت ولم يُعد هناك أي نظرة استغراب أو نظرات سلبية، كما أن هناك الكثير من الموظفات استغنين عن السائق، ووفرن رواتبه في شراء سيارة جديدة.

فيما ساهمت التجربة في اختبار النساء أنفسهن، خاصة بالقيادة لساعات طويلة والسفر لأماكن جديدة؛ ليثبتن لأنفسهن أنهن على قدر المسؤولية التي أعطيت لهن.

وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية، أجمعوا على قلة المخالفات المرورية، سواء قطع الإشارة أو استخدام الجوال أو ربط حزام الأمان؛ وذلك يعني تقيدهن بالأنظمة المرورية واحترام النظام.

أما فيما يتعلق بالعوائق التي ما زالت تواجه البعض، فهي تتضمن عدم وجود معاهد للقيادة في مناطقهن خاصة المناطق الجنوبية؛ وهو ما أدى إلى حرمان بعض منهن من القيادة بشكل صريح، حيث إنهن لا يملكن رخصة قيادة ويخفن من الغرامة المالية.