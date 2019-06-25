مصرع لاعب وقريبه إثر حاث سير بعسير

أبها(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة كلاً من لاعب سعودي وقريبه بأحياء عسير، حيث أكدوا أن سبب وفاتهم هو ” حادث سير” .

وذكر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أن الحادثة وقعت يوم الأحد؛ وذلك بعد أن انحرفت سيارة باتجاههم فحاول الشابان تفاديها لكن مركبتهما انقلبت بهما؛ وهو ما أسفر عن مصرعهما، وفقًا لما تم تداوله.

وقال ناشطون إنه تمت الصلاة على الشابين وهما ” أبناء عمومة ” أمس الاثنين، في جامع ” بني جابرة ” .