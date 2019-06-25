أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن ابراهيم السعدان.

وقدم المهندس السعدان نبذة عن ما تقوم به الهيئة في مساهمتها بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال العديد من المبادرات التي قدمتها في إطار رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى تهيئة المدن الأربع (الجبيل، وينبع، ورأس الخير الصناعية، وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية) لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

وثمن الأمير محمد بن عبدالرحمن جهود الهيئة ومنسوبيها في تحقيق رؤية المملكة 2030.