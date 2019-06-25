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هل يتوقف صرف الدعم لحين اعتماد الآيبان الجديد.. حساب المواطن يرد

هل يتوقف صرف الدعم لحين اعتماد الآيبان الجديد.. حساب المواطن يرد
نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن عن الخطوات اللازمة لتغيير المستفيد الرئيسي من الدعم للآيبان البنكي ، من خلال اتباع الآتي :

– تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية .
– الإنتقال إلى تفاصيل الطلب .
– اختيار بيانات الحساب البنكي .
وأكد حساب المواطن أن صرف الدعم لن يتوقف مع تغيير الآيبان وسيتم صرفه على أساس الآيبان القديم لحين التحقق من صحة الآيبان الجديد .

جاء ذلك رداً على سؤال مواطن اليوم الثلاثاء حول كيفية تغيير الآيبان ، ما إذ كان سيتوقف حال لحين اعتماد الآيبان الجديد .


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