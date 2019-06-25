هل يتوقف صرف الدعم لحين اعتماد الآيبان الجديد.. حساب المواطن يرد

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن عن الخطوات اللازمة لتغيير المستفيد الرئيسي من الدعم للآيبان البنكي ، من خلال اتباع الآتي :

– تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية .

– الإنتقال إلى تفاصيل الطلب .

– اختيار بيانات الحساب البنكي .

وأكد حساب المواطن أن صرف الدعم لن يتوقف مع تغيير الآيبان وسيتم صرفه على أساس الآيبان القديم لحين التحقق من صحة الآيبان الجديد .

جاء ذلك رداً على سؤال مواطن اليوم الثلاثاء حول كيفية تغيير الآيبان ، ما إذ كان سيتوقف حال لحين اعتماد الآيبان الجديد .