هل يتوقف صرف الدعم لحين اعتماد الآيبان الجديد.. حساب المواطن يرد
كشف برنامج حساب المواطن عن الخطوات اللازمة لتغيير المستفيد الرئيسي من الدعم للآيبان البنكي ، من خلال اتباع الآتي :
– تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية .
– الإنتقال إلى تفاصيل الطلب .
– اختيار بيانات الحساب البنكي .
وأكد حساب المواطن أن صرف الدعم لن يتوقف مع تغيير الآيبان وسيتم صرفه على أساس الآيبان القديم لحين التحقق من صحة الآيبان الجديد .
جاء ذلك رداً على سؤال مواطن اليوم الثلاثاء حول كيفية تغيير الآيبان ، ما إذ كان سيتوقف حال لحين اعتماد الآيبان الجديد .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76308 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,