300 مليون يورو للتخلي عن بعض لاعبي ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

حدد ريال مدريد الإسباني، المبلغ الذي يرغب به مقابل صفقات بيع بعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بعد التعاقد مع إدين هازارد ورودريغو، ولوكا يوفيتش، وإيدير ميليتاو، وفيرلاند ميندي.

ووصل حد الإنفاق على الصفقات 303 ملايين يورو؛ فيما وضع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي، فريق بالكامل للبيع هذا الصيف، لجني 300 مليون يورو من عمليات البيع واسترداد المبلغ الذي أنفقه على التدعيمات الجديدة، وبعدها يمكنه إبرام صفقة أو اثنتين حسب ظروف السوق.

وحصل ريال مدريد على أول 40 مليون يورو من بيع ماركوس يورنتي إلى أتلتيكو مدريد قبل بضعة أيام؛ بينما ما زال النجم الويلزي غاريث بيل هو الصفقة الأكثر إدرارا للمال لمصلحة النادي، حيث ترغب عدة أندية إنجليزية بضمه لصفوفها مقابل 80 مليون يورو؛ فضلًا عن خاميس رودريغيز الذي بات قريبا من الانتقال إلى نابولي.

وعرض أيضًا لاعبين آخرين، هم الحارس كيلور نافاس، وراؤول دي توماس العائد من الإعارة، وماريانو دياز، ولوكاس فاسكيز، وتتراوح معها التقديرات أن يجني الملكي بين 80 و90 مليون يورو، وأن يتراوح مجموع إيرادات البيع بين 300 و310 ملايين.