جيني الآن ومستقبلاً في المملكة العربية السعودية

رشيدة المطيري(صدى):

اكدت شركة “جيني”، المشغلة لأول تطبيق على الهواتف الذكية في المملكة لتوجيه المركبات وحجز المشاوير، والمعروفة سابقاً باسم “إيزي تاكسي”، أن تمركزها في المملكة العربية السعودية هو عامل أساسي في نجاحها بشكل إقليمي في الشرق الأوسط.

منطلقة عام 2013 في المدن الكبرى داخل المملكة، كانت “جيني” جزءاً من العلامة التجارية العالمية “إيزي تاكسي” التي تعتبر من الرواد في قطاع تطبيقات توجيه المركبات الذي ازدهر في عام 2012 عالمياً. وقد ابتدأت الشركة رحلتها في الشرق الأوسط بالمملكة الغربية السعودية، لتتفرع لاحقا الى دول أخر مجاورة مثل المملكة الأردنية الهاشمية. علّق السيد يوجين بريكسيوس المدير العام للشركة في الشرق الأوسط: “دائماً ما كنّا، وسنعمل عللا البقاء كأحد أهم الشركات المنافسة في هذا القطاع.”

وأضاف السيد يوجين: “وفّرت لنا المملكة العربية السعودية في السنوات الـ6 الماضية بالبيئة الأنسب لنجاحنا، و التي تحتاجها أي شركة ناشئة لتنمو و تصل الى حالة الاستقرار. والدعم الذي يصلنا كشركة ناشئة بعد انطلاق رؤية 2030 التي تهدف الى تنويع النمو الاقتصادي في المملكة لا يضاهيه ذلك في الدول الأخرى والذي نعتبره أكبر حافز لنا لنبقى جزءاً من المسيرة من داخل المملكة للعالم.”

تملك “جيني” حالياً ثاني أكبر حصة سوقية في المملكة العربية السعودية بعد شركة اوبر العالمية الضخمة والتي استحوذت على شركة كريم في مطلع العام. وأضاف السيد يوجين: “يكمن نجاحنا أيضا في تقديم الخدمة الأوفر في المملكة حتى نخدم المواطنين ذوي الاختيارات العملية والاقتصادية في حياتهم اليومية.”

وتدير الشركة عملياتها في المملكة العربية السعودية عبر مكتبان رئيسيان في كل من الرياض وجدة، بالإضافة الى 6 مكاتب خدمة إضافي موزعة في مدن المملكة الكبرى والصغرى. وقد أبدت الشركة مؤخراً بوادر التوسع اقليمياً داخل المملكة وزيادة الأيادي السعودية ذات الخبرة لتصل خدماتها لكل زاوية من زوايا المملكة.

وقد قامت “جيني” أيضا بالتوسع خدمياً عبر استحداث خدمات جديدة في تطبيقها ابتداءً بخدمة شحن ارصدة اشتراكات الهواتف الجوالة بشراكة استراتيجية مع شركة الاتصالات السعودية STC، بالإضافة الى إطلاق خدمة توصيل البضائع والمأكولات، مما يدل على توجه الشركة نحو تحويل تطبيقها الى أحد التطبيقات الخارقة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي توفر شتى أنواع الخدمات الالكترونية.