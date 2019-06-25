بالفيديو.. موقف مفاجئ للعراقي الطارد لأمه بعد تحديه لعقوقها
أعلن العراقي الذي أثار غضب مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتشار فيديو له أثناء طرده لأمه حافية القدمين ، اعتذاره لوالدته ورجوعه إلى طريق الصواب نادماً على عقوقه لها .
ووثق مقطع فيديو لحظات مؤثرة للإبن وهو يقبل يد والدته وقدميها راجياً عفوها عنه بعد تصرفه الشنيع .
وكان الرجل قد قام بطرد أمه حاملة أغراضها ، ليقوم آخر بتصويره والتعليق على فعله ، ليلقي الإبن أغراض أمه في موقف عنيد مظهراً عدم مبالاته بنشر الفيديو مما أثار غضب الجميع .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76308 ] نشر منذ 3 ساعات
تمام .. جزاه الله خير ,,
,, إرجاع باالحق ولا إرجاع باالباطل ..
فهـــــــــد[ عدد التعليقات: 530 ] نشر منذ 3 ساعات
خاف بعد انتشار المقطع وخاف من محاسبته ورجع اعتذر لكن بعد نسيان الموضوع تحصل امه في الشارع لكن المقطع هو الذي فضحه
زائر[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعد ماانفضح
ابوناصر[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 1 ساعة
والله لو تعتذر من هنا لبعد الحج ما تسوى طلعتها من بيتك حافيه وانت تنبح وراها ياسويد الوجه وقليل الرجوله ما تسوى كلامك لها وهي مقفيه حافيه مكسوره من ولدها يا عااااق وبا الاخر قابلتك ببتسامه وراسها للارض وخليت جرح بقلبها لين تموت
الله لا يوفقك يا عااااق واعتذارك مو عشانها امك بل خووووف بعد انتشار المقطع
حسبي الله عليك لو مهم تعتذر