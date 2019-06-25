بالفيديو.. موقف مفاجئ للعراقي الطارد لأمه بعد تحديه لعقوقها

بغداد(صدى):

أعلن العراقي الذي أثار غضب مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتشار فيديو له أثناء طرده لأمه حافية القدمين ، اعتذاره لوالدته ورجوعه إلى طريق الصواب نادماً على عقوقه لها .

ووثق مقطع فيديو لحظات مؤثرة للإبن وهو يقبل يد والدته وقدميها راجياً عفوها عنه بعد تصرفه الشنيع .

وكان الرجل قد قام بطرد أمه حاملة أغراضها ، ليقوم آخر بتصويره والتعليق على فعله ، ليلقي الإبن أغراض أمه في موقف عنيد مظهراً عدم مبالاته بنشر الفيديو مما أثار غضب الجميع .