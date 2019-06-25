سواريز يطلب من الحكم احتساب ركلة جزاء غريبة

طلال الغامدي(صدى):

طالب مهاجم أوروغواي لويس سواريز، باحتساب ركلة جزاء غريبة، خلال الفوز 1-صفر على تشيلي في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، يوم الاثنين؛ حيث ركض داخل المنطقة وراوغ غابرييل أرياس حارس تشيلي.

ونجح الحارس في العودة سريعا إلى الدفاع عن مرماه، وتمكن من تحويل تسديدة المهاجم إلى ركلة ركنية؛ فيما بدا وكأن سواريز لا يدرك للحظات أن أرياس يستطيع لمس الكرة بيده داخل المنطقة وطالب الحكم بالحصول على ركلة جزاء عن طريق الإشارة إلى وجود لمسة يد.

ولكن سرعان ما أدرك سواريز الخطأ سريعا، وتوقف عن الاحتجاج، ووضع يده على رأسه لمواساة نفسه على إهدار الفرصة السهلة؛ فيما جاء ذلك بعد مرور 5 سنوات تقريبا من واقعة عض سواريز لمنافسه جيورجيو كيليني مدافع إيطاليا في مباراة بكأس العالم 2014 التي عوقب بعدها بالإيقاف أربعة أشهر.