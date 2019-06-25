حقيقة قبول التدريب التقني لطلاب وطالبات غبر سعوديين
كشف فهد العتيبي، المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حقيقة ما تم تداوله بخصوص قبول التدريب التقني لطلاب وطالبات غير سعوديين للعام التدريبي القادم.
حيث أوضح ” العتيبي ” في بيان أصدره أن ما تم تدواله فيما يخص هذا الموضوع لا صحة له، مبينًا أن المؤسسة لم تقبل حتى الآن أي طالب أو طالبة غير سعودي للعام التدريبي القادم 1441/1440 هـ.
كما أشار إلى أن خطة المؤسسة السنوية لتنظيم إجراءات القبول والتسجيل فإنها تعمل قبل بداية كل فصل تدريبي بإجراء معتاد؛ يهدف لحصر طلبات المتقدمين من غير السعوديين وتنظيم بياناتهم.
وذكر أن قبولهم يتم وفق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص، وفي حال توفر مقاعد شاغرة لاحقة.
القرشي[ عدد التعليقات: 2611 ] نشر منذ 3 ساعات
الموضوع صحيح وتصريحك يفضح حقيقة القرار .
إنت جيت تكحلها قمت عميتها وهاك الدليل من تصريحك .
يهدف لحصر طلبات المتقدمين من غير السعوديين وتنظيم بياناتهم.
وذكر أن قبولهم يتم وفق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص، وفي حال توفر مقاعد شاغرة لاحقة.
وين هاذي المقاعد الشاغرة بالله عليك ؟
إذا المتقدمين من خريجي الثانوية والكفأة المتوسطة من السعودين تقولون لهم إحنا آسفين خلاص
ماعاد فيه مقاعد شاغرة في الكلية او في المعهد !!!!!!!!
خلوا عنكم البربرة الزايدة وأرحموا المواطن من قراراتكم الإرتجالية هاذي .
إيش ذنب المواطن إنه ما يلقاله مقعد شاغر في الجامعات او الكليات او المعاهد بسبب الوافد إللي من المفترض
يرجع بلادة ويتعلم فيها هناك ما يجينا هنا ويغذ عيالنا وبناتنا كأننا وكلاء حواء على عيالها …. كفاية عاد خلاص
تراكم مصختوها والله .
مهند[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 دقيقة
معناته راح يتم تدريب الاجنبي حتى يتخرج وبعدين راح تكون له الاولوية بالتوظيف والمواطن اللي ماحصل قبول يقعد في بيته ياكل بصل.