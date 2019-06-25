حقيقة قبول التدريب التقني لطلاب وطالبات غبر سعوديين

عادل الحربي(صدى):

كشف فهد العتيبي، المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حقيقة ما تم تداوله بخصوص قبول التدريب التقني لطلاب وطالبات غير سعوديين للعام التدريبي القادم.

حيث أوضح ” العتيبي ” في بيان أصدره أن ما تم تدواله فيما يخص هذا الموضوع لا صحة له، مبينًا أن المؤسسة لم تقبل حتى الآن أي طالب أو طالبة غير سعودي للعام التدريبي القادم 1441/1440 هـ.

كما أشار إلى أن خطة المؤسسة السنوية لتنظيم إجراءات القبول والتسجيل فإنها تعمل قبل بداية كل فصل تدريبي بإجراء معتاد؛ يهدف لحصر طلبات المتقدمين من غير السعوديين وتنظيم بياناتهم.

وذكر أن قبولهم يتم وفق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص، وفي حال توفر مقاعد شاغرة لاحقة.