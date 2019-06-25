رونالدو يدفع بقشيشًا يقدر بـ23 ألف دولار

نواف السالم(صدى):

يستمتع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصديقته وأولاده الأربعة بما تبقى من عطلته على متن يخت فاخر في منطقة ” الريفيرا “، فيما كان كريمًا مع موظفي المنتجع السياحي الفاخر باليونان، حيث ترك لعشرة منهم بقشيشا تقدر قيمته بنحو 18 ألف جنيه إسترليني ” 23 ألف دولار أمريكي ” .

ويبلغ قضاء الليلة الواحدة في ذلك المنتجع، على الأقل 9 ألاف دولار لليلة الواحدة ، كما أن قيمة تأجير اليخت في الريفيرا تقدر بـ180 ألف جنيه إسترليني (229 ألف دولار) في الأسبوع.

وكان النجم البرتغالي قد قضى فترة من إجازته في العام الماضي بنفس المنتجع في اليونان، وسار على نفس المنوال، حيث ترك لخمسة من موظفيه بقشيشا بقيمة 17850 جنيه إسترليني (23 ألف دولار أمريكي).