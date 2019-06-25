صور تنشر لأول مرة عن أحداث 11 سبتمبر بعد العثور عليها
تمكنت السلطات الأمريكية من العثور على آلاف الصور عن أحداث 11 سبتمبر ،بمحض الصدفة عند وجودها على قرص مدمج في سوق للسلع المستعملة .
وبلغ عدد الصور 2.500 صورة لمخلفات الخادث الإرهابي الذي شهدته نيويورك عام 2011 ، بعد الإستيلاء على طائرتي ركاب من الخطوط الجوية الأمريكة والخطوط الجوية المتحدة والإصطدام في برجي مركز التجارة العالمي .
وأظهرت الصور حجم الدمار الرهيب الذي لحق بالمدينة وسط مخلفات خرسانية ومعدات ثقيلة وآلات رفع وآثار تخريبية واسعة .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7146 ] نشر منذ 3 ساعات
2001 وليس 2011
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76308 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب وبعدين ………………..!!؟
,, ويش المقصود ……..؟
,, حتى عندنا آثار الدمار من الإرهابيين مازالت منذ سنين ، وأقربها امس الأول في مطار ابها .. وفي كل منظقه من مملكتنا العزيزه ..
,, يعني تبونا نبكي او نتباكى على ما حصل في امريكا ، وننسى او نتناسى ماحصل في اطهر بقعه واحب بلد في قلوبنا على وجه الأرض ..؟
,, كل ماتنفستوا قلتوا 11 سبتمبر ، وهل اندملت وطابت جراحنا …؟