صور تنشر لأول مرة عن أحداث 11 سبتمبر بعد العثور عليها

واشنطن(صدى):

تمكنت السلطات الأمريكية من العثور على آلاف الصور عن أحداث 11 سبتمبر ،بمحض الصدفة عند وجودها على قرص مدمج في سوق للسلع المستعملة .

وبلغ عدد الصور 2.500 صورة لمخلفات الخادث الإرهابي الذي شهدته نيويورك عام 2011 ، بعد الإستيلاء على طائرتي ركاب من الخطوط الجوية الأمريكة والخطوط الجوية المتحدة والإصطدام في برجي مركز التجارة العالمي .

وأظهرت الصور حجم الدمار الرهيب الذي لحق بالمدينة وسط مخلفات خرسانية ومعدات ثقيلة وآلات رفع وآثار تخريبية واسعة .