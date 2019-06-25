توفر وظائف شاغرة للرجال بالشركة المتحدة للسيارات
كشفت ” الشركة المتحدة للسيارات ” عن توفر وظائف شاغرة للرجال لحملة الثانوية العامة؛ وذلك للعمل في ” المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الوسطى، المنطقة الجنوبية ” وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* المسمى الوظيفي
– بائع قطع غيار ” Parts Salesman ” .
* المؤهل المطلوب
– الثانوية العامة أو ما يعادلها.
* المهام والمسؤوليات
• تحقيق أهداف المبيعات قطع الغيار الشهرية المطلوبة.
• الحفاظ على مستوى عالي في التعامل مع العملاء.
• التعامل مع مبيعات قطع الغيار عبر الهاتف الهاتف لحسابات الجملة أو التجزئة.
• تعزيز المبيعات من خلال عرض اجزاء اضافية ومتعلقة بالقطع.
• إعلام العملاء عند استلام قطع الغيار المطلوبة.
• تنسيق عمليات الاستلام أو شحن أجزاء كما هو مطلوب.
• فهم أنظمة الشركة ،والشركة المصنعة الترقيم والخاصة بعمليات قطع الغيار.
• لتحديد أرقام جزء الصحيح لتطبيقات السيارة التي تحتاج إلى أجزاء.
• إعداد قطع الاقتباسات كما هو مطلوب من قبل ورشة عمل أو العملاء الخارجيين.
• المساعدة في اختيار الأجزاء المطلوبة من قبل العميل في حالة غير متوفرة أو تشارك في أنشطة أخرى، إخطار مشرف المبيعات عند الحاجة إلى القوى العاملة الإضافية لتسهيل خدمة وتعزيز المبيعات.
• أداء المهام الأخرى التي يكلفها المشرف.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح بدءً من اليوم الثلاث الموافق 2019/06/25م، من خلال التسجيل في موقع ” بيت.كوم ” ، وطلب التقديم على الوظيفة عبر الرابط التالي: هنا
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