د. التويجري يقف على جاهزية إدارة الطب الشرعي وشؤون الوفيات بالرياض

سعيد العجل(صدى):

وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد العزيز التويجري اليوم الثلاثاء، على سير العمل بإدارة الطب الشرعي وشؤون الوفيات بالرياض ، وجاهزيتها لتقديم خدماتها للمستفيدين ، وذلك بحضور المساعد للخدمات الطبية المساعدة الصيدلي نواف العتيبي .

واستعرض د. التويجري خلال زيارته المشاريع التطويرية لتحسين بيئة العمل ، كما اطلع على الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات ادارة الطب الشرعي وشؤون الوفيات بالرياض ، كما اطلع على نظام الأرشفة الإلكتروني

و برامج الزمالة السريرية

والترحيل ، وكذلك إجراءات العمل والأقسام الداخلية والفنية و المشارح الطبية والثلاجات و مراحل التباليغ .

وشدد د. التويجري على أهمية تهيئة بيئة العمل للموظف لتحقيق إنتاجية أعلى، وتقديم الخدمات للجمهور بكفاءة عالية منوها بالدعم الذي تقدمه وزارة الصحة بتوجيه من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بين فوزان الربيعة لتحسين بيئة العمل ومواصلة الارتقاء بالخدمات، وتحقيق أهداف الوزارة في خدمة الوطن والمواطن.

مشددا على ضرورة وأهمية خدمة المراجع بكفاءة عالية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

من جانبه نوه مدير ادارة الطب الشرعي بالرياض د. عادل الشهري بما يحظى به المركز من الرعاية والدعم اللامحدود لتقديم كافة الخدمات للمراجعين، مؤكداً سعي المركز إلى تقديم أفضل الخدمات للمراجعين والجهات ذات العلاقة وتوفير الخدمات الملائمة والمناسبة للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.