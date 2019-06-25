لحملة الدبلوم فأعلى.. ” ياسرف ” تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة
فتحت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير ” ياسرف ” باب التقديم على 6 وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، وذلك للعمل بمقر الشركة بينبع .
وأضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي :
1- مُحلل البرامج والتخطيط (Planning & Program Analyst).
2- مُهندس التقييس (Standardization Engineer).
3- مُهندس التحكم في العمليات (Process Control Engineer).
4- مُهندس تحسين الإنتاج (Production Optimization Engineer).
5- مُساعد اداري (Administrative Assistant).
6- أمين صندوق (Treasurer).
وقالت الشركة أن التقديم من خلال الرابط التالي :هنا
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