بعد حادث مروع.. إنقاذ حياة مصاب في 9 ساعات بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ حياة مصاب في حادث مروري مروع، بعد إيقاف النزيف وإصلاح التهتك والسيطرة على نزيف حادّ بالبطن.

وجاء ذلك بعد التنسيق الفوري مع أطباء التخدير؛ حيث لم يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة بين وصول المريض إلى المستشفى ودخوله غرفة العملية التي استغرقت ٩ ساعات متواصلة.

وأكدت مصادر، أن المصاب يتمتع حاليًا بصحة جيدة، وسيتم تحديد موعد خروجه بعد إجراء المزيد من الفحوصات الأخيرة للاطمئنان التام عليه.