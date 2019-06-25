بالفيديو.. ” الخضير ” يوضح حكم ركوب المرأة السيارة مع السائق
أكد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، اليوم الثلاثاء، أن ركوب المرأة مع سائق أجنبي ليس بمحرم لها داخل السيارة، خلوة لا تجوز.
وأوضح ” الخضير ” في برنامج ” نور على الدرب ” على إذاعة القرآن الكريم: ” وجود المرأة مع السائق الذي ليس بمحرم لها في داخل السيارة، هذه خلوة لا تجوز؛ فلا يستريب أحد في أن ركوب المرأة مع سائق أجنبي أنه خطر وضرر ويخشى منه وقوع الفاحشة ” .
وقال أن الخلوة في هذا المكان الذي يمكّن من الذهاب لأي جهة تراد بعد الاتفاق بينهما حينما يحضر الشيطان؛ لأنه ” ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما “، وهذه الوسيلة موجودة للذهاب إلى حيث يبعدون عن أنظار الناس؛ فالخطر عظيم.
وأضاف:” وحينئذ لا يجوز أن تركب المرأة مع سائق ليس من محارمها، ولا بوجود امرأة أخرى، إلا مع ذي محرم؛ حيث يرفع الخلوة، ويلزم أن يكون رجلًا، المقصود أن هذه الخلوة ترتفع والله اعلم ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76308 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله ..
,, ما اسرع الحرف مايلتوي .. هذا مثل يقال ,,
,, يعني الشيطان ماحضر وصار ثالثهما ، إلا في هذا الوقت .. وين كان الشيطان في سنين مضت هل كان مشغول عنهما …؟
.. مهو هذا حديث نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ، من قبل الف وأربع مية عام ، قال عليه الصلاة والسلام :
(( لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ))
,, وين كان هذا الحديث ايام استقدام السائقين …؟
,, ليتك حوّصْت باالجواب على هذا السؤال ، وأشرت لإباحة قيادة المرأة للسياره ، دون ان تتعرض لهذا الحديث الشريف ، والذي هو يحاججك ، وليس لك حُجّة به ,,
.. الله يرحمنا ويتجاوز ولا يؤاخذنا بأخطائنا .. آمين ,,
فهـــــــــد[ عدد التعليقات: 530 ] نشر منذ 3 ساعات
قبل ما تسوق المرأة حلال وبعد السواقه حرام وينك ياشيخ ما قلت هذا الكلام قبل السماح للمراة بالسواقه
الله يرحم ابن باز والعثيميين اما انتم مع الخيل ياشقراء
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 595 ] نشر منذ 3 ساعات
الحلال بين…. و
الحرام بين…………. ومن منع النساء من سواقة السياره
هو عليه الحرام…. وعليه وزر شعب باكمله
وانتهت القصه
خلكم…. بالماء المقري عليه…
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 3 ساعات
نعم كلام صحيح 100% ركوب المرأة مع الرجل خلوة وين غلط الشيخ
qlq[ عدد التعليقات: 5184 ] نشر منذ 2 ساعتين
…
الشيطان
تتوقعون يفهم
رااايق[ عدد التعليقات: 6922 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله ألف خير يااا شيخ ****
تعليق[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 29 دقيقة
لازم يجيب السواق محرم كده صح اما كده فكلام الشيخ صح وفقه الله