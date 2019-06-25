بالفيديو.. ” الخضير ” يوضح حكم ركوب المرأة السيارة مع السائق

علي القحطاني(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، اليوم الثلاثاء، أن ركوب المرأة مع سائق أجنبي ليس بمحرم لها داخل السيارة، خلوة لا تجوز.

وأوضح ” الخضير ” في برنامج ” نور على الدرب ” على إذاعة القرآن الكريم: ” وجود المرأة مع السائق الذي ليس بمحرم لها في داخل السيارة، هذه خلوة لا تجوز؛ فلا يستريب أحد في أن ركوب المرأة مع سائق أجنبي أنه خطر وضرر ويخشى منه وقوع الفاحشة ” .

وقال أن الخلوة في هذا المكان الذي يمكّن من الذهاب لأي جهة تراد بعد الاتفاق بينهما حينما يحضر الشيطان؛ لأنه ” ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما “، وهذه الوسيلة موجودة للذهاب إلى حيث يبعدون عن أنظار الناس؛ فالخطر عظيم.

وأضاف:” وحينئذ لا يجوز أن تركب المرأة مع سائق ليس من محارمها، ولا بوجود امرأة أخرى، إلا مع ذي محرم؛ حيث يرفع الخلوة، ويلزم أن يكون رجلًا، المقصود أن هذه الخلوة ترتفع والله اعلم ” .