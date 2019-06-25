وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 6 وظائف إدارية للرجال والنساء لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمحافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: المدير المالي (Finance Manager)، وأخصائي المحاسبة (Accounting Specialist) (وظيفتان)، ومدير المحاسبة وحماية الإيرادات (Accounting and Revenue Protection Manager).

وأضافت: مطوّر أول برامج (Senior Software Developer)؛ فضلًا عن مُخطط التدريب (Training Planner)؛ بينما لمعرفة الوصف الوظيفي وبقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:هنا