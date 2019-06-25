بالفيديو.. سحل ” شاب ” حتى الموت لاتهامه بالسرقة

نيودلهي(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظات قاسية عايشها شابًا مسلمًا قبل مصرعه على يد مجموعة من الغوغائية ” الهندوس ” ؛ بعد اتهامه بالسرقة في الهند.

وظهر ” الشاب ” في الفيديو وهو مربوط بشجرة ويتم سحله من قبل السكان المحليين، الذي كان يتوسل إليهم لتركه والتوقف عن ضربه.

حيث اتهموه باقتحام منزل برفقة رجلين آخرين وسرقة دراجة نارية، كما أجبروه على قراءاة شعائرهم وهتافاتهم الدينية بينما كان يتم سحله بعنف لمدة ساعة

وتُوفي ” الشاب ” البالغ من العمر 22 عامًا؛ بعد احتجازه لدى الشرطة.