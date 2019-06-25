سمو ولي العهد و ” ترامب ” في محادثات بقمة العشرين

نايف السالم(صدى):

كشف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، أنه من المقرر أن يعقد الرئيس دونالد ترامب محادثات مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – ؛ وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الأسبوع.

كما سيعقد ” ترامب ” محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ وسمو لي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أيضًا، أن يجتمع ” ترامب ” أيضاً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون؛ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ على أن يكون الملف الإيراني حاضراً في هذه اللقاءات.