بث محاكمة ” البشير ” على الهواء مباشرة

الخرطوم(صدى):

كشفت تقارير صحفية سودانية أن محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير ستُعقد بالعاصمة ” الخرطوم ” ، وسُيجرى بثها على الهواء مباشرة.

وعن التفاصيل، سُيحاكم ” البشير ” في الخرطوم على كافة الجرائم المتهم بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أبرزها تهمة ” الإبادة ” في إقليم دارفور.

وجاء ذلك بعدما أعلن المجلس العسكري الانتقالي عدم السماح بمحاكمة أي سوداني خارج البلاد، مشيرًا إلى أن محاكمة ” البشير ” ستنقل على الهواء مباشرة.

وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين عامي 2009 و2010؛ وذلك بتهمة ” الإبادة ” وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و 2008.