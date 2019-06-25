الموافقة على مشروع تعديل نظام السوق المالية

عادل الحربي(صدى):

أعطى مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لمشروع تعديل نظام السوق المالية، وذلك في جلسته العادية التاسعة والأربعين، والتي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.

وطرح عدد من الأعضاء بعض المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة ويعزز من أدائها؛ فيما ناقش المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا بالمملكة.