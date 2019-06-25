السفير السعودي في الأردن يستقبل السفير الإماراتي

سعيد العجل(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود في مكتبه صباح هذا اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أحمد علي البلوشي المعين حديثاً لدى الأردن.

وتأتي هذه الزيارة الودية للتباحث حول أهم المستجدات في المنطقة وعدداً من المواضيع الهامة المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتبادل أوجه سبل التعاون في أطار تحقيق المصلحة المشتركة فيما بينهما.

وأعرب سموه خلال اللقاء عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، مشيراً خلال اللقاء إلى أن المملكة تحرص على تواصلها الدائم مع أشقائها لتعزيز العلاقات القائمة تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله.