نايف السالم(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن حالات إصابات العمل التي يغطيها فرع ” الأخطار المهنية ” .

وأوضحت ” التأمينات الاجتماعية ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن فرع الأخطار المهنية يغطي إصابات العمل والأمراض المهنية في الحالات التالية:

– الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.

– الإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أن سببها العمل.

– الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه فيها صاحب العمل.

– الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه، أو يؤدي فيه صلاته وبالعكس.

وأشارت المؤسسة إلى أن فرع الأخطار المهنية يطبق على جميع السعوديين وغير السعوديين العاملين في القطاع الخاص، والمشمولين بنظام التأمينات من العاملين في القطاع الحكومي، ونسبة الإشتراك فيه 2% من الأجر يدفعها صاحب العمل.