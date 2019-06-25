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أكثر من 2000 تطبيق يهدد بسرقة بيانات الجوالات الأكثر كفاءة وانتشار

أكثر من 2000 تطبيق يهدد بسرقة بيانات الجوالات الأكثر كفاءة وانتشار
وكالات(صدى):

كشفت دراسة حديثة شارك فيها علماء من جامعة “سيدني ” الأسترالية عن وجود تطبيقات خطيرة على متجر ” جوجل بلاي ” يمكنها سرقة جميع بيانات هواتف ” آندرويد ” .

وأكدت الدراسة التي أجريت على مدى أكثر من عامين ، أن هناك 2040 تطبيق مريب على هواتف آندرويد يمكنه الوصول إلى معرض الصور وبيانات الإتصال وميكروفون الهاتف والحسابات البنكية وغيرها .

وقالت أن هذه التطبيقات طلبت بالفعل أذونات للوصول إلى بيانات ليس لها علاقة بتشغيل التطبيق .

ووعدت شركة “جوجل ” بدراسة تلك النتائج وإزالة التطبيقات المخالفة التي لا زالت موجودة على متجرها وتهدد أصحاب الهواتف .


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