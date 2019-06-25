وزير الخارجية الروسي: وضع إيران يسير إلى سيناريو خطير

موسكو(صدى):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن الوضع حول إيران يتطور باتجاه سيناريو خطير.

وأوضح لافروف، أنه لا يمكن أن تتم التسوية بين إيران ودول الخليج إلا عبر الحوار، لافتًا إلى أن هناك اتصالات مستمرة بين موسكو وواشنطن حول إيران بما فيها في إطار الأمم المتحدة.