وزير الخارجية الروسي: وضع إيران يسير إلى سيناريو خطير
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن الوضع حول إيران يتطور باتجاه سيناريو خطير.
وأوضح لافروف، أنه لا يمكن أن تتم التسوية بين إيران ودول الخليج إلا عبر الحوار، لافتًا إلى أن هناك اتصالات مستمرة بين موسكو وواشنطن حول إيران بما فيها في إطار الأمم المتحدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76308 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يكفينا شركم كلكم …
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
ابوبدر[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 4 ساعات
والله ما اخس من ايران الا روسيا. وتذكروا كلامي ان ما كانت روسيا لها يد بافعال ايران بالمنطقة
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7146 ] نشر منذ 3 ساعات
انتم اساس البلاء والجلاء ما دمر سوريا الا انتم وايران