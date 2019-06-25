احصائية رسمية تكشف توزيع تغطية التأمين الصحي على المواطنين وموقف 181 ألف مسن
كشفت احصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن توزيع تغطية خدمات التأمين الصحي على المواطنين خلال العام الماضي 2018 .
وأكدت الإحصائية تلقي 181 ألف مواطن ممن تجاوزت اعمارهم 60 عام خدمات التأمين الصحي بنسبة 6% من اجمالي المؤمن عليهم من المواطنين ، وذلك بنهاية العام الماضي 2018 .
ويبلغ عدد المؤمن عليهم من المواطنين 3.08 مليون شخص بينهم 65% دون الـ 34 عام ، بينما تتوزع النسبة الباقية بين باقي الأعمار .
وتأتي مكة المكرمة كأعلى منطقة تستحوذ على نسبة من المواطنين المؤمن عليهم بواقع 31% وبإجمالي 967286 مواطن ، يليها المنطقة الشرقية بنسبة 27% وبإجمالي 844602 مواطن .
بينما تأتي العاصمة الرياض في المرتبة الثالثة عن المواطنين المؤمن عليهم ، بنسبة 25% ، وبواقع 758227 مواطن .
وأوضحت إحصائيات المسح الأسري ارتفاع نسبة السكان المواطنين والمقيمين الذين يتمتعون بصحة جيدة جدًا أو جيدة حسب تقييمهم الشخصي إلى 95% مقارنةً بـ 94.2 % في 2017 ، وذلك للفئة العمرية أكثر من 15 عام .
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1751 ] نشر منذ 2 ساعتين
للأسف الشديد التأمين الصحي لماذا يغطي فقط كبار السن !؟ لماذا لايشمل كل الفئات العمرية !؟ أليس من العقل أنه لايمرض إلا كبار السن !! لا حتى الناس إلي أصغر .
مغرد[ عدد التعليقات: 869 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش ما يشمل كبار السن للا سف الشديد اى ان مالهم اعتبار فى المجتمع من كان الا مر منه حسبنا الله عليه الله ينصفهم