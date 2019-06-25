احصائية رسمية تكشف توزيع تغطية التأمين الصحي على المواطنين وموقف 181 ألف مسن

نايف السالم(صدى):

كشفت احصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن توزيع تغطية خدمات التأمين الصحي على المواطنين خلال العام الماضي 2018 .

وأكدت الإحصائية تلقي 181 ألف مواطن ممن تجاوزت اعمارهم 60 عام خدمات التأمين الصحي بنسبة 6% من اجمالي المؤمن عليهم من المواطنين ، وذلك بنهاية العام الماضي 2018 .

ويبلغ عدد المؤمن عليهم من المواطنين 3.08 مليون شخص بينهم 65% دون الـ 34 عام ، بينما تتوزع النسبة الباقية بين باقي الأعمار .

وتأتي مكة المكرمة كأعلى منطقة تستحوذ على نسبة من المواطنين المؤمن عليهم بواقع 31% وبإجمالي 967286 مواطن ، يليها المنطقة الشرقية بنسبة 27% وبإجمالي 844602 مواطن .

بينما تأتي العاصمة الرياض في المرتبة الثالثة عن المواطنين المؤمن عليهم ، بنسبة 25% ، وبواقع 758227 مواطن .

وأوضحت إحصائيات المسح الأسري ارتفاع نسبة السكان المواطنين والمقيمين الذين يتمتعون بصحة جيدة جدًا أو جيدة حسب تقييمهم الشخصي إلى 95% مقارنةً بـ 94.2 % في 2017 ، وذلك للفئة العمرية أكثر من 15 عام .