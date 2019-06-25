تعليق مثير لترامب ضد متهمته باغتصابها

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين على تصريحات الكاتبة الصحفية التي اتهمته باغتصابها، مؤكدًا أنها ليست من نوعه المفضل من النساء، كما أنها ” تكذب تماما ” عندما اتهمته مؤخرا باغتصابها داخل غرفة تبديل الملابس في متجر متعدد الأقسام بنيويورك في منتصف التسعينيات.

وصرح ترامب، قائلًا: ” سأقولها باحترام كبير: أولا.. إنها ليست من نوع النساء المفضل لدي. ثانيا..”لم يحدث هذا أبدا، حسنا؟ “؛ فيما كانت الصحفية قد قالت أنها التقت صدفة مع ترامب في متجر ” بيرغدورف غودمان ” للملابس في مانهاتن.

وأوضحت أنه طلب رأيها بشأن شراء ملابس داخلية لامرأة قبل أن يكشف لها أنها هي المرأة التي يريد شراء الهدية لها؛ ثم وعلى سبيل المزاح اقترح أن تقوم هي بتجربة وقياس الملابس؛ فيما حاولت مقاومة المعتدي عليها طوال ثوان عديدة دون جدوى، قبل أن تتمكن في النهاية من الإفلات منه والفرار.