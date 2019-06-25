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  3. بعد تآمرها لرفع الأسعار .. ” المنافسة ” تغرم وتشهر بـ 5 مطاعم بالرياض

بعد تآمرها لرفع الأسعار .. ” المنافسة ” تغرم وتشهر بـ 5 مطاعم بالرياض

بعد تآمرها لرفع الأسعار .. ” المنافسة ” تغرم وتشهر بـ 5 مطاعم بالرياض
حمود العنزي(صدى):

قررت الهيئة العامة للمنافسة التشهير بـ مطاعم بالرياض وتغريمها مبلغ 8 ملايين و260 ألف ريال ، وذلك لمخالفتها لنظام المنافسة بالإتفاق على رفع وتثبيت الأسعار .

جاء ذلك بعد رفض القضاء الإداري لتظلم المطاعم الشهيرة من قرار الهيئة العامة للمنافسة ، إذ ثبت ارتكاب المطاعم لتلك المخالفات وبناءً عليه قضت الهيئة بإتخاذ إجراءات التشهير والتغريم .

وكانت المطاعم قد اتفقت سراً على رفع السعر ، رغم تراجع أسعار المكونات ، مادفع الهيئة لتشكيل لجنة للتحقيق وجمع الإستدلالات للتحري وثبوت المخالفة قانوناً ، وذلك لحماية السوق المحلي من جشع بعض المستثمرين ومحاولات الإستغلال .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 5 ساعات

الغرامه والتشهير لا يكفي اذا كانت الغرامه بخمسة ملايسن والايراد المتوقع يزيز عن 300 مليون ماتفرق مع الشركة
كان المفترض ان تجبرها على انقاص السعر مع الغرامه.

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