بعد تآمرها لرفع الأسعار .. ” المنافسة ” تغرم وتشهر بـ 5 مطاعم بالرياض
قررت الهيئة العامة للمنافسة التشهير بـ مطاعم بالرياض وتغريمها مبلغ 8 ملايين و260 ألف ريال ، وذلك لمخالفتها لنظام المنافسة بالإتفاق على رفع وتثبيت الأسعار .
جاء ذلك بعد رفض القضاء الإداري لتظلم المطاعم الشهيرة من قرار الهيئة العامة للمنافسة ، إذ ثبت ارتكاب المطاعم لتلك المخالفات وبناءً عليه قضت الهيئة بإتخاذ إجراءات التشهير والتغريم .
وكانت المطاعم قد اتفقت سراً على رفع السعر ، رغم تراجع أسعار المكونات ، مادفع الهيئة لتشكيل لجنة للتحقيق وجمع الإستدلالات للتحري وثبوت المخالفة قانوناً ، وذلك لحماية السوق المحلي من جشع بعض المستثمرين ومحاولات الإستغلال .
وليد الزهراني[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 5 ساعات
الغرامه والتشهير لا يكفي اذا كانت الغرامه بخمسة ملايسن والايراد المتوقع يزيز عن 300 مليون ماتفرق مع الشركة
كان المفترض ان تجبرها على انقاص السعر مع الغرامه.