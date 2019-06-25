” أرامكو ” : ما يحدث في الخليج يثير القلق

علي القحطاني(صدى):

صرح أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ ” أرامكو ” السعودية اليوم الثلاثاء، أن الشركة تشعر بالقلق إزاء الأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة بالخليج، لكن بمقدورها تلبية احتياجات عملائها بفضل خبرتها وتوافر طاقة فائضة.

وعن ذلك، قال ” الناصر ” في تصريحات لـ ” رويترز ” : ” ما يحدث في الخليج مثار قلق بالتأكيد، في الوقت ذاته مررنا بعدد من الأزمات في السابق ” .

وأضاف: ” لبينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء ولدينا المرونة، وطاقة فائضة إضافية متاحة ” .

ويأتي ذلك على خلفية الـ ” هجمات ” التي تعرضت لها ناقلات النفط في الآوانة الأخيرة بالخليج، والمخاوف التي أثارتها بشأن سلامة أحد مسارات الشحن الرئيسية ودفعت أسعار النفط للارتفاع.