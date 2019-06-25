إعلامي رياضي يكشف عن مرشح جديد لرئاسة النصر
أزاح الإعلامي الرياضي عايض السعدي، الستار عن مرشح جديد لرئاسة نادي النصر لأربع سنوات قادمة، وهو رجل أعمال غير معروف في الساحة الرياضية.
وأكد ” السعدي ” أن رجل أعمال غير معروف في الوسط الرياضي يعمل على تجهيز ملفه الانتخابي للترشح لرئاسة نادي النصر، بينما رفض الكشف عن اسمه إلا بعد انتهائه من تجهيز ملفه الانتخابي.
وكانت اللجنة الخاصة بانتخابات الأندية الرياضية، قد فتحت باب الترشح لرئاسة نادي النصر لفترة زمنية ثالثة، بعد أن أغلقته مرتين لعدم تقدم أحد بملف ترشحه لرئاسة النادي.
السالمي[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 4 ساعات
قصدك فريق الشمس والنصر والافراح 🍹🍹🌓
ماهو فريق عطور ودهون الاحزان والاكفان والدروشه
همام[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 3 ساعات
التفاؤل شيئ طيب ومفرح
انا مستغرب من اللي يحطون عطور ودهون الاحزان ويبون يفرحون !!!
هل ذا من التفاؤل ؟؟
حطو عطور الافراح والفرفشه وتفاؤلوا وابشروا