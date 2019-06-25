واقعة شنيعة.. رجل شرطة يسرق محفظة ميت

لندن(صدى):

تعرض شرطي إنجليزي سرق 65 جنيها إسترلينيا ” نحو 83 دولارا ” من محفظة رجل ميت للسجن 15 شهرا، بعد أن حاول التغطية على فعلته الشنيعة، وذلك بعد أن تم تعيينه كضابط اتصال مع أسرة الفقيد، بعدما توفي بول روتر بصورة مفاجئة في يونيو 2015.

وتقدمت زوجة المتوفى روتر بشكوى إلى قسم المعايير المهنية التابع لقسم الشرطة؛ بينما بعد أن علم، بواسطة البريد الإلكتروني، أنه تم تقديم شكوى بحقه، حاول إخفاء آثاره بوضع 65 جنيها في مستودع ممتلكات الشرطة.

وعدّل بعد ذلك دفتر ملاحظاته وخداع ضابط آخر لاكتشاف المال؛ ليعترف بذنبه أمام المحكمة، وكان قد حصل على إنذار مكتوب عام 2010 بعد أن انتهك اللوائح السلوكية للشرطة بتزوير توقيع أحد الشهود على إفادة.