خبير اقتصادي: نظام الإقامة المميزة يقضي على التستر
أكد الخبير الاقتصادي جمال بنون، اليوم الثلاثاء، أن نظام الإقامة المميزة يستقطب الكثير من المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، كما يعطي فرصة للمستثمرين المسلمين بعمل مشروعات في مدن الحرمين الشريفين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وفرصة البقاء جوارهما.
وأوضح ” بنون ” أن قرار الإقامة المميزة باب جديد لدعم الاقتصاد السعودي وأيضاً هي تحفظ وتكفل حقوق حامل الإقامة المميزة وعدم ضياعها، متابعًا: ” الأنظمة والقوانين حفظت كامل حقوقه في حال مغادرة البلاد أو وجوده، فيستطيع الإشراف مباشرة على أنشطته التجارية، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستخفّض نسبة التستر التجاري ” .
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأنشطة التجارية التي يتخفى خلفها وافدون ويظهر السعودي في الواجهة، سوف تدفع إلى أن يدير نشاطه بنفسه دون الحاجة إلى أن يجعلها باسم سعودي.
سويلم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
احذرو من مكر اليهود
نظام الاقامه المميزة يسمح بتملك العقارات للمستثمرين
ربما يخطط اليهود بتملك العقارات او الاراضي في مدينه خيبر لأنهم يعتبرونها ملك لهم تاريخيا من عصر بعيد
نرجو الحذر من مكر اليهود فالوطن اغلى و أعز من المال في بعض الامور
القرشي[ عدد التعليقات: 2611 ] نشر منذ 2 ساعتين
خل عنك الكلام الفاضي عاد .
لاهو رايح يقضي على التستر ولاهم يحزنون إلا رايح يزيد التستر ورايحة تزيد المشاكل أكثر وأكثر والأيام بيننا
لو كان الإقامة المميزة إللي أشبهها بالكرت الأخضر الأمريكي تقضي على التستر كان قضى الكرت الأخضر على
التستر في امريكا وكان مجهولين الهوية اختفوا منها لكن على العكس كل شيء في إزدياد خلوكم من التطبيل بس .