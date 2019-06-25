خبير اقتصادي: نظام الإقامة المميزة يقضي على التستر

علي القحطاني(صدى):

أكد الخبير الاقتصادي جمال بنون، اليوم الثلاثاء، أن نظام الإقامة المميزة يستقطب الكثير من المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، كما يعطي فرصة للمستثمرين المسلمين بعمل مشروعات في مدن الحرمين الشريفين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وفرصة البقاء جوارهما.

وأوضح ” بنون ” أن قرار الإقامة المميزة باب جديد لدعم الاقتصاد السعودي وأيضاً هي تحفظ وتكفل حقوق حامل الإقامة المميزة وعدم ضياعها، متابعًا: ” الأنظمة والقوانين حفظت كامل حقوقه في حال مغادرة البلاد أو وجوده، فيستطيع الإشراف مباشرة على أنشطته التجارية، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستخفّض نسبة التستر التجاري ” .

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأنشطة التجارية التي يتخفى خلفها وافدون ويظهر السعودي في الواجهة، سوف تدفع إلى أن يدير نشاطه بنفسه دون الحاجة إلى أن يجعلها باسم سعودي.