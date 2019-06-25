عادة شائعة تضعف الحيوانات المنوية وتهدد خصوبة الرجال

كوبنهاغن(صدى):

كشف دراسة دنماركية حديثة عن أضرار خطيرة على صحة الحيوانات المنوية للرجال بسبب السهر لساعات متأخرة ليلاً .

وأكدت الدراسة التي تمت على 104 رجل أن النوم متأخراً يسبب ضعف الحيوانات المنوية وعدم مطابقتها للمعايير الطبيعية مما يؤثر على قدرتها على التخصيب.

وأثبتت الدراسة أن أفضل وقت للنوم ليلاً قبل الـ 10.30 ،إذ ترتفع جودة الحيوانات المنوية بمعدل 2.7 مرة ، ليزيد 4 أضعاف عن غيرهم من الساهرين .

كما أكدت أن النوم لفترات كافية لا تقل عن 7 ساعات يزيد من قدرة الحيوانات المنوية بنسبة 6.1 مرة .

وكشفت الدراسة أن الجهاز المناعي يقوم برد فعل مهاجم للحيوانات المنوية عند الحرمان من النوم .