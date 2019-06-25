بالصور.. إطلاق أول نادي نسائي للسيارات بالمملكة احتفاءً بمرور عام على قيادة المرأة
احتفت شركة فولكس واجن للسيارات بالمملكة بمرور عام على قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة كأول ذكرى للقرار التاريخي .
وأطلقت الشركة أول نادي للسيارات بالمملكة مخصص للسيدات ، وذلك بعد إصدار 50 رخصة قيادة للمرأة لسيارات فولكس واجن خلال هذا العام .
من جانبها أكدت ” أمل فرحات ” إحدى أبرز مؤسسات النادي ، أنها تلقت دعم واسع من المكتب الإقليمي للشركة لتأسيس النادي الذي سيكون له دور رائد في توعية المرأة ومساندتها لقيادة التغيير في المملكة .
وقالت أن النادي سيقدم دورات للتدريب على الإسعافات المرورية ، وصيانة السيارات ، والسلامة المرورية ، وغيرها لضمان تفوق المرأة وإزالة أي عوائق أمامها .
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4409 ] نشر منذ 5 ساعات
اللهم لاشماتة
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4409 ] نشر منذ 5 ساعات
اللهم لاشماتة
اسال مجرب[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 5 ساعات
البطاطس باقي ما خلص عندكم هيا اذا خلصتي من الفعاليات دربك ودرب المطبخ
ابو لؤي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات
هذة تقولها لاهلك مولها
الشاعر[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 45 دقيقة
طرش بحر لا اكثر
ولابنات الرجال مالهن بالسوالف
فشل يتلو فشل يابني علمان ولله الحمد