بالصور.. إطلاق أول نادي نسائي للسيارات بالمملكة احتفاءً بمرور عام على قيادة المرأة

علي القحطاني(صدى):

احتفت شركة فولكس واجن للسيارات بالمملكة بمرور عام على قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة كأول ذكرى للقرار التاريخي .

وأطلقت الشركة أول نادي للسيارات بالمملكة مخصص للسيدات ، وذلك بعد إصدار 50 رخصة قيادة للمرأة لسيارات فولكس واجن خلال هذا العام .

من جانبها أكدت ” أمل فرحات ” إحدى أبرز مؤسسات النادي ، أنها تلقت دعم واسع من المكتب الإقليمي للشركة لتأسيس النادي الذي سيكون له دور رائد في توعية المرأة ومساندتها لقيادة التغيير في المملكة .

وقالت أن النادي سيقدم دورات للتدريب على الإسعافات المرورية ، وصيانة السيارات ، والسلامة المرورية ، وغيرها لضمان تفوق المرأة وإزالة أي عوائق أمامها .