بالفيديو.. طائرة كويتية تصطدم ببوابة جسر بمطار ” نيس ” في فرنسا

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أن طائرتها المتجهة إلى ” نيس ” الفرنسية، تعرّضت لحادث ارتطام في جناحها الأيسر بعد هبوطها في المطار الفرنسي.

وعن التفاصيل، أصدرت الشركة بيان أوضحت فيه أن الرحلة رقم 182 المتجهة إلى ” نيس ” ، تعرّضت طائرتها لارتطام طرف الجناح الأيسر ببوابة الجسر الأوسط، والممتد من مبنى المطار إلى الساحة.

وعن هذا الارتطام، فقد حدث أثناء توجيه الطائرة من أرض المطار من قِبل الموجّه الأرضي وبخطأ من توجيهه.

حيث تمّ إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة اعتيادياً من البوابة الأمامية للطائرة بسلام، دون وجود أي إصابات.

ويباشر الجهاز الفني الترتيبات اللازمة لإصلاح الضرر الذي أصاب جناح الطائرة في أسرع وقت ممكن وعودتها إلى العمل، وذلك ضمن أسطول الشركة التي باشرت بدورها مع السلطات الفرنسية المختصة التحقيقات اللازمة.