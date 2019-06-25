شمس الكويتية توجه كلمات مهينة لكاتب أغنية ” يا دار ” وتصفه بـ ” المجهول “
اشتعل الخلاف بين المطربة شمس الكويتية والشاعر عبد العزيز السالم بعد هجوم الأخير عليها عقب آدائها لأغنية ” يادار ” في حفل غنائي بالرياض الجمعة الماضية .
وقالت “شمس ” بلهجة غاضبة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : شويعر ما عنده غير كلمات أغنية واحدة في حياته، انسان مجهول، وهذا مو عيب ولا غلط، بس غلطته إنه حب يعيد الأضواء لنفسه من خلال التهكم والتسلق على نجومية الآخرين .
وتابعت بكلمات مهينة : على العموم النور تجي عليه الفراشات والحشرات، وهذا قدر النور الكل يبغى من شعاعه .
الجدير بالذكر أن القصيدة كانت مطروحة بالتزامن مع الغزو العراقي للكويت، و كتبها الشاعر عبدالعزيز السالم ومن تلحين الفنان “رابح صقر ” .
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لللل[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 2 ساعتين
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