الفلفل الحلو يساعد على إنقاص الوزن والوقاية من السرطان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يحتوي الفلفل الحلو على نسبة كبيرة من فيتامين C، الكالسيوم، الماغنسيوم، البوتاسيوم والعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى الهامة للجسم، كما يساعد في حرق السعرات الحرارية والحفاظ على المستويات المطلوبة من الكوليسترول، ويمنع الفلفل الحلو عسر الهضم.

وكشفت بعض الدراسات أن الفليفلة لديها القدرة على تجويع الخلايا السرطانية، وبالتالي التخلص منها ومنع نموها، كما أن تناوله بشكل يومي يوفر الحماية من الإصابة بالسرطان أساساً؛ كما يعد مسكن طبيعي للألم المرتبط بالأعصاب كالحزام الناري، و الهربس.

ويساهم في الوقاية من أمراض القلب التاجية، وتحسين تدفق الدم مما يؤدي إلى وصول الأكسجين للأنسجة على النحو المطلوب؛ فضلًا عن علاج الاضطرابات المعدية المعوية، مثل الإسهال والدوسنتاريا، وغيرها من الاضطرابات الميكروبية، وهو يشبه الصمغ، لذلك فهو يساعد في حماية بطانة المعدة ومنع الإصابة بالقرحة.